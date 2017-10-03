Вызов принят: четыре игрока «Уфы» отправились в национальные сборные Фото: ФК "Уфа" Вызов принят: четыре игрока «Уфы» отправились в национальные сборные Фото: ФК "Уфа"

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Снова «уфимцы» вызваны в национальные сборные, чтобы готовиться к официальным матчам, которые пройдут в октябре 2017 года под эгидой FIFA.

Цвета сборной Словении будет защищать игрок футбольного клуба «Уфа» Боян Йокич. Он сыграет в квалифицированных матчах чемпионата мира-2018 5 октября с Англией и 8 октября с Шотландией.

«Горожане» Иван Обляков и Игорь Безденежных выступят за молодежную сборную России. Игроки будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2019 U-21. Встречи с Австрией и Сербией пройдут 6 и 10 октября.

Новичок «Уфы» Джемал Табидзе, который подписал контракт с «Уфой» в этом году, отправится в расположение команды Грузии. Возможно, защитник выйдет на поле в отборочных матчах чемпионата Европы против Дании (6 октября) и Фарерских островов (10 октября).