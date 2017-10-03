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В Уфе откроется выставка, посвященная 60-летию запуска спутника Земли в космос

КУЛЬТУРА

В Уфе откроется выставка, посвященная 60-летию запуска спутника Земли в космос Фото: Олег Яровиков

В Уфе откроется выставка, посвященная 60-летию запуска спутника Земли в космос Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

4 октября в Национальном музее Республики Башкортостан состоится открытие фотовыставки Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова. Выставка посвящена 60-летию со дня запуска первого спутника Земли в космос.

100 фотографий посвящены событиям и лицам прошедшей этим летом Международной аэрокосмической школы. 200 представителей из более 10 регионов, 11 стран ближнего зарубежья в этом году стали участниками школы. Посетили школу в этом году такие известные люди, как дважды Герой Советского Союза, космонавт Владимир Ляхов, дважды Герой Советского Союза, космонавт Владимир Коваленок, заслуженный испытатель космической техники, водитель лунохода Вячеслав Довгань, Герой России, космонавт-испытатель Сергей Ревин, Герой РФ, летчик-космонавт РФ Александр Скворцов. Почетным и частым гостем школы был заслуженный космонавт-испытатель Урал Султанов.

Почетными гостями торжественного открытия фотовыставки станут представители органов исполнительной власти, участники Международной аэрокосмической школы, а также летчик-испытатель, Герой России Ю.М. Ващук.

Теги: выставка, аэрокосмическая школа
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