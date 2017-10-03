В Уфе состоялась первая вечеринка-митинг Фото: Книжная палата РБ

В Уфе состоялась первая вечеринка-митинг Фото: Книжная палата РБ

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Что такое вечеринка-митинг и как эксплуатировали малолетних в прачечных Уфы, рассказала газета «Вперед!» в июле 1917 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В воскресенье 23 июля состоялась первая вечеринка-митинг. Она открылась речью товарища Эльцина на тему «Пролетариат и искусство», — сообщило издание уфимских социал-демократов. Выступая перед собравшимися, оратор обратил внимание на то, что искусство до сих пор носило буржуазный характер. «Но у пролетариата тоже появляются свои художники, с переходом власти в руки пролетариата искусство не падет, как утверждает буржуазия, но еще больше разовьется и обогатится новыми формами», — считают в газете.

На первой вечеринке-митинге были поставлены две миниатюры. В антрактах выступали декламаторы и музыканты, а в завершение состоялись танцы. В публикации отмечается, что «вечер носил чисто демократический характер и присутствовавшие им остались довольны».

Ранее газета «Вперед!» рассказала о «беспощадной эксплуатации рабочих и работниц, которая производится в прачечных Зугман и Пелец». Перед праздниками по давно уже установившемуся в этих заведениях обычаю рабочий день достигал 16 часов. Работа начиналась в семь утра и кончалась лишь в одиннадцать ночи. А последние дни перед Пасхой трудились и вовсе до трех часов ночи, то есть по 20 часов в день. Особенно тягостное положение было у малолетних. «Они получают 10-12 рублей в месяц, работают до упаду и, свалившись от усталости, спят на кучках грязного белья, — выяснило издание. — Вот так достается заработок нашим товарищам в прачечных!»

Справка. Российский революционер Борис Эльцин был уроженцем Киевской губернии. Окончил медицинский факультет Новороссийского университета. По национальности еврей. В 1910 году выслан в Уфу за революционную деятельность. Вплоть до 1917 года работал врачом в Белебее. В 1917-1920 годах — председатель Уфимского губернского комитета компартии, совнаркома, исполкома губсовета. При национализации и восстановлении заводов в Башкирии проводил политику, критиковавшуюся Лениным. Исключён из компартии в 1927 году. В 1929-м заключён в Суздальский политизолятор, а затем сослан в Сибирь. В 1936 году организовал протесты политзаключенных в Магадане. В 1937 году его обвинили в «троцкизме» и расстреляли. Реабилитирован 1956 году.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.