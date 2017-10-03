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3 октября Вторник

Уфа   °

В Башкирии состоится конкурс молодых исполнителей татарской песни «Туган тел»

КУЛЬТУРА

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

26-27 октября в Дюртюлях проводится XII Республиканский конкурс молодых исполнителей татарской песни «Туган тел».

Традиционно в конкурсе принимали участие самодеятельные исполнители, с прошлого года в нем выступают и профессионалы. Участники конкурса должны исполнить четыре произведения — по два в каждом туре: татарскую народную и композиторскую песни.

Мастерство конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого войдут преподаватели вокала, певцы, композиторы, мастера искусств Республики Башкортостан.

В разные годы конкурс открыл имена талантливых исполнителей, таких как Дамира Саетова, Айрат Халиков, Руслан Зулькарнаев, Эльмир Газизуллин, Лилия Биктимерова, Радиф Зарипов, Артур Шугаепов, Эльвир Халиков.

Заявки принимаются до 24 октября 2017 года. Подробности по телефонам: (347) 289-66-96, (347) 872-20-34.

Теги: песенный конкурс
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