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3 октября Вторник

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В Уфе музыкант-путешественник Хайдар Якшибаев впервые даст сольный концерт

КУЛЬТУРА

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе музыкант-мультиинструменталист и реставратор Хайдар Якшибаев даст сольный концерт. 23 октября он впервые выступит в Шаляпинском зале с программой «Гармоника-концерт». Прозвучит музыка от полифонии Баха и полонеза Огинского до башкирских и татарских попурри.

«Буду играть на гармонике «Хайдар», которую собрал сам, а также на баяне, органе, курае, саксофоне, кубызе», — сообщил артист корреспонденту агентства «Башинформ».

Музыкант знаком жителям многих городов, и конечно, уфимцам — почти всё минувшее лето он играл на улице Ленина недалеко от Гостиного двора.

«Я постоянно «выхожу в народ». Настоящий человек всегда подойдет, руку подаст музыканту, — делится музыкант. — Я играл и в городах Италии, и в Испании, и в Германии, и во Франции, и на Украине. Там везде развита культура уличного исполнительства. В Риме и Венеции, например, есть специальные скамеечки с розетками для музыкантов».

Хайдар Якшибаев — обладатель Золотого кубка «Лучший гармонист России», который получил на I Международном конкурсе гармонистов имени Геннадия Заволокина в Новосибирске в июле 2010 года. Родился музыкант в Магнитогорске, в 1980 году поступил в Уфимский институт искусств по классу баяна у Валерия Моисеева. Вначале его не хотели брать на учебу, поскольку у начинающего музыканта не было инструмента. Судьбу Хайдара решил тогдашний ректор вуза Загир Исмагилов, который сразу заметил способности у абитуриента. Впоследствии в руках Хайдара Якшибаева побывало много инструментов, а с наступлением цифровой эры он увлекся и электронными инструментами.

После окончания учебы Хайдар Якшибаев работал баянистом в Государственном ансамбле песни и танца «Русский север» в Череповце. В лихие 90-е годы прошлого века много ездил по разным странам, ремонтировал органы, выступал в концертных залах и на европейских улицах. С тех пор привык к творческой свободе и постоянно путешествует, при этом всегда — с музыкой.

«Владимир Путин сказал, что надо гармонизовать пространство, вот этим я с удовольствием и занимаюсь», — говорит музыкант.

Теги: концерты
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