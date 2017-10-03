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В Башкирии активисты ОНФ добились создания доступной среды в поликлинике города Учалы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии активисты ОНФ добились создания доступной среды в поликлинике города Учалы Фото: Олег Яровиков

В Башкирии активисты ОНФ добились создания доступной среды в поликлинике города Учалы Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане активисты ОНФ добились создания доступной среды в поликлинике города Учалы. Замечания «фронтовиков» были учтены. Нарушения были выявлены в ходе мониторинга, проведенного совместно с представителями районного общества инвалидов. Общественники оценили доступность и качество услуг в медицинских учреждениях Учалинского района.

«Оказалось, что в трехэтажном корпусе хирургического отделения городской больницы вообще нет лифта, — рассказала член регионального штаба ОНФ Аниса Янбаева. — Лаборатории, рентген-кабинет находятся на первом этаже, операционные и реанимационные отделения — на втором и третьем этажах. Медикам все время приходится носить тяжелобольных на носилках с одного этажа на другой, а для колясочников этот путь и вовсе является непреодолимым препятствием. Правда, в самой поликлинике лифт есть, и он работает, но не рассчитан на людей в колясках. После рейда мы направили обращение с указанием всех выявленных нарушений в адрес руководства медучреждения. И все наши замечания были учтены при реконструкции больницы. Сегодня мы уже можем констатировать, что сделан отдельный санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья, смонтированы нормативные пандусы в зданиях женской консультации и терапевтического корпуса».

В региональном штабе пояснили, что опрос, проведенный в марте 2017 года активистами Народного фронта, показал, что местные жители не удовлетворены качеством услуг, которые оказываются в медицинских учреждениях района. Чаще всего жители жаловались на дефицит узких специалистов и плохие условия в поликлиниках.

«Сейчас мы видим, что проблемы, озвученные пациентами, начинают решаться, — отметила Аниса Янбаева. — С середины сентября в поликлинике больницы начала работать «Вежливая регистратура», приводятся в порядок санитарно-гигиенические условия в местах скопления людей».

После сигналов активистов Народного фронта на работу в городскую больницу были направлены 24 специалиста, врачи и средний медицинский персонал. Общественники продолжат держать на контроле ситуацию с Учалинской центральной городской больницей до полного устранения всех нарушений.

Теги: ОНФ, здравоохранение, доступная среда
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