Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.81 ↓

EUR 67.90 ↑

3 октября Вторник

Уфа   °

ФК «Уфа» сыграет с ЦСКА товарищеский матч

СПОРТ

ФК «Уфа» сыграет с ЦСКА товарищеский матч Фото: ЦСКА

ФК «Уфа» сыграет с ЦСКА товарищеский матч Фото: ЦСКА

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В минувшее воскресенье, 1 октября, ЦСКА и «Уфа» не выявили победителя, сыграв 12 тур чемпионата России 0:0. После этого команды Премьер-лиги ушли на перерыв из-за игр национальной сборной. Соперники решили встретиться вновь.

Товарищеский матч «армейцев» и «уфимцев» пройдет в понедельник, 9 октября, на московском стадионе «Октябрь». Подопечные Виктора Гончаренко и Сергея Семака встретятся в 14.00 по уфимскому времени.

Транслировать матч планируют на официальном канале ЦСКА в YouTube.

Теги: футбол, ЦСКА, ФК Уфа
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть