ФК «Уфа» сыграет с ЦСКА товарищеский матч Фото: ЦСКА ФК «Уфа» сыграет с ЦСКА товарищеский матч Фото: ЦСКА

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В минувшее воскресенье, 1 октября, ЦСКА и «Уфа» не выявили победителя, сыграв 12 тур чемпионата России 0:0. После этого команды Премьер-лиги ушли на перерыв из-за игр национальной сборной. Соперники решили встретиться вновь.

Товарищеский матч «армейцев» и «уфимцев» пройдет в понедельник, 9 октября, на московском стадионе «Октябрь». Подопечные Виктора Гончаренко и Сергея Семака встретятся в 14.00 по уфимскому времени.

Транслировать матч планируют на официальном канале ЦСКА в YouTube.