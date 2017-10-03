До 31 октября ограничено движение на трассе «Уфа - Аэропорт» Фото: Олег Яровиков До 31 октября ограничено движение на трассе «Уфа - Аэропорт» Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе продолжаются работы по капитальному ремонту автодороги «Уфа-Аэропорт» — на участке от проспекта Салавата Юлаева до автодороги М-5 «Урал». Дорожный ремонт проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

До 31 октября движение транспорта на этом участке по направлению в город будет ограничено по 1/2 проезжей части длиной захвата до 2 км. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что проведенный ремонт обеспечит безопасность и комфорт передвижения по одной из самых загруженных автодорог города.

Городские службы призывают автомобилистов проявить понимание, неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков. По возможности выбирать альтернативные пути объезда этого участка.

Как сообщало агентство «Башинформ», республика вошла в число пилотных регионов страны, где реализуется масштабный проект «Безопасные и качественные дороги».

До 2025 года на благоустройство из федерального и регионального бюджетов выделят 18 млрд рублей.

Так, в этом году планируется отремонтировать 29 уфимских улиц. Кроме того, в программу включено 278 километров дорог федерального значения, проходящих по территории Уфимской агломерации.

На сегодняшний день объем фактически выполненных дорожных работ превысил 80 процентов.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц обозначены на разработанной администрацией Уфы интерактивной карте ремонта дорог. Каждый уфимец, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

С учетом того, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс.Пробки», заключено соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому участки уфимских дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс.Пробки». Этот продукт отображается как на телефонах, компьютерах, так и на навигаторах.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей публикуется на официальном сайте администрации Уфы, в социальных сетях, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».