Ученые из Уфы удостоены диплома всероссийского конкурса за лучшую научную книгу Фото: УНЦ РАН

Ученые из Уфы удостоены диплома всероссийского конкурса за лучшую научную книгу Фото: УНЦ РАН

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Коллектив авторов, ученых Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН под руководством ответственного редактора Римы Сулеймановой, удостоен награды Фонда развития отечественного образования — диплома лауреата всероссийского конкурса на лучшую научную книгу. Эту награду уфимские ученые получили за книгу «Дети войны. Детский вопрос в политике СССР в годы Великой Отечественной войны. На примере Башкирской АССР», сообщили в УНЦ РАН.

Сборник посвящен важной научной и, прежде всего, общественно-значимой проблеме по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – «Дети войны». Он состоит из двух частей. В первую часть вошли научные статьи, в которых рассматривается государственная политика в решении детского вопроса, борьба с детской беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, участие детей в общенародном патриотическом движении по поддержке армии и тыла в годы Великой Отечественной войны, охрана прав и здоровья детей в Башкирской АССР. Во второй части сосредоточены архивные документы, материалы периодической печати, а также воспоминания «детей войны», подавляющая часть которых впервые введена в научный оборот.

Книга рассчитана на научных работников, прежде всего, историков, преподавателей вузов, аспирантов, и в целом на широкий круг читателей, интересующихся историей России и Башкортостана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.