Тимур Сафин завоевал золотую медаль Всероссийских спортивных соревнований в Сочи Фото: Олег Яровиков Тимур Сафин завоевал золотую медаль Всероссийских спортивных соревнований в Сочи Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Воспитанник уфимской школы фехтования, бронзовый призер Олимпиады в Рио Тимур Сафин покоряет новые вершины. 30 сентября фехтовальщик на рапирах взял «золото» Всероссийских спортивных соревнований в Сочи, победил соперника с разницей в один укол — 15:14. К слову, в финале с участником олимпийских игр боролся его земляк и тезка Тимур Арсланов. Второй уфимец завоевал серебряную медаль соревнований.

До полуфинала дошел еще один башкирский спортсмен — Искандер Ахметов, он завершил турнир на четвертом месте, сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

Среди девушек на пьедестале почета тоже есть воспитанницы башкирского фехтования. «Серебро» сочинских соревнований досталось 27-летней Анастасии Ивановой. На третью ступень пьедестала поднялась также наша рапиристка Аделина Загидуллина, разделив это место с курской спортсменкой Юлией Бирюковой.