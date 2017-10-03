Более 100 тысяч школьников Уфы примут участие в Неделе, посвященной Дню Республики Фото: Олег Яровиков Более 100 тысяч школьников Уфы примут участие в Неделе, посвященной Дню Республики Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в Уфе стартовала Неделя, посвященная 27-й годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан.

В ближайшие семь дней в уфимских школах состоятся единые классные часы, конкурс на лучшее знание государственной символики России и Башкортостана, а также конкурс сочинений на родных языках, в которых примут участие более 100 тысяч школьников.

Как сообщил замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов, в преддверии Дня Республики запланировано торжественное открытие двух лицеев.

Так, 5 октября в Кировском районе Уфы распахнет свои двери лицей №160. 10 октября в Демском районе башкирской столицы откроется лицей №161.