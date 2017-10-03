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В столице Башкирии откроют сквер «Уфимская верста»

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии откроют сквер «Уфимская верста» Фото: ИА "Башинформ"

В столице Башкирии откроют сквер «Уфимская верста» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В преддверии празднования Дня Республики, в Советском районе Уфы 7 октября состоится торжественное открытие сквера «Уфимская верста». Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии.

Сквер «Уфимская верста» находится между домами 1 и 3 по проспекту Октября. Название сквера было выбрано самими уфимцами путем голосования в социальной сети.

Планируется, что на открытии «Уфимской версты» выступит фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», а на площадке с гостями будут работать аниматоры.

Теги: сквер, День Республики
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