УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В сентябре в Уфе стартовал Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России». Программу продолжит Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

4 октября на сцене Городского Дворца культуры гости из Москвы представят программу «Здесь мой причал и здесь мои друзья». Солистка — народная артистка России Надежда Крыгина.

«Горячо и сердечно приветствуем гостей и участников фестиваля «Голоса России»! — говорит художественный руководитель и главный дирижер коллектива Дмитрий Дмитриенко. — Существующее многообразие национальных культур народов России — это тот уникальный фактор, который, как никакой другой, очень ярко свидетельствует о силе, глубине национального самосознания народов России. Мы очень рады, что голос ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной в эти дни вольется в большой многоголосный хор участников фестиваля «Голоса России». Наша программа будет посвящена великой русской певице Людмиле Георгиевне Зыкиной, голос которой во многом стал символом национальной русской культуры».

Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной — один из самых ярких коллективов, пропагандирующих русскую песню и профессиональное искусство игры на русских народных инструментах не только в России, но и во всем мире. Идейный вдохновитель Ансамбля «Россия», созданного по решению Совета Министров СССР в 1977 году, — народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина. Мировое «боевое крещение» коллектива состоялось в легендарном «Карнеги-Холле» (США). Ансамбль «Россия» записал более 30 компакт-дисков и пластинок, снялся в большом количестве теле и радиопередач. Одно из ярких событий коллектива — запись музыки к фильму-оскароносцу «Отель Гранд Будапешт» (США-Германия, 2014).

Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России» проходит в Уфе впервые. Проект призван продемонстрировать многообразную палитру коллективов, ориентированных на продвижение фольклорных традиций России. 24 сентября на сцене ГКЗ «Башкортостан» выступил Государственный академический Сибирский русский народный хор. 30 сентября в ГДК фестивальную эстафету подхватил Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан (Казань). 17 октября фестивальную программу завершит Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» г. Уфы.

Организаторы — Министерство культуры Республики Башкортостан, администрация Уфы, Башкирская государственная филармония.