Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.81 ↓

EUR 67.90 ↑

3 октября Вторник

Уфа   °

В Башкирии открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста

ОБЩЕСТВО

В Башкирии открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста Фото: открытый источник

В Башкирии открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста Фото: открытый источник

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В селе Кандры Туймазинского района открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста Ильдара Низамутдинова, который погиб 4 марта 1984 года в Афганистане смертью героя, приняв на себя огонь душманов. Ему было всего 33 года. Доска была установлена по инициативе и на средства его одноклассников, а также при содействии благотворительного фонда ветеранов боевых действий «Эра». На торжественное мероприятие собрались участники локальных войн, семьи погибших воинов, школьники, члены общественных организаций, представители администрации сельского поселения, сообщили в администрации муниципалитета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Ильдар Низамутдинов был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). В 1986 году пионерской дружине школы №4 села Кандры было присвоено имя героя, с 1988 года одна из улиц села носит его имя.

Теги: память, война в Афганистане
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть