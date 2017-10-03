В Башкирии открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста Фото: открытый источник В Башкирии открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста Фото: открытый источник

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В селе Кандры Туймазинского района открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста Ильдара Низамутдинова, который погиб 4 марта 1984 года в Афганистане смертью героя, приняв на себя огонь душманов. Ему было всего 33 года. Доска была установлена по инициативе и на средства его одноклассников, а также при содействии благотворительного фонда ветеранов боевых действий «Эра». На торжественное мероприятие собрались участники локальных войн, семьи погибших воинов, школьники, члены общественных организаций, представители администрации сельского поселения, сообщили в администрации муниципалитета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Ильдар Низамутдинов был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). В 1986 году пионерской дружине школы №4 села Кандры было присвоено имя героя, с 1988 года одна из улиц села носит его имя.