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Оформление Уфы ко Дню Республики обеспечат по единой концепции - мэрия

ОБЩЕСТВО

Оформление Уфы ко Дню Республики обеспечат по единой концепции - мэрия Фото: Олег Яровиков

Оформление Уфы ко Дню Республики обеспечат по единой концепции - мэрия Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Оформление города к предстоящему празднованию Дня Республики будет обеспечено по единой концепции. Она включает подготовку вечерней иллюминации зданий, путепроводов, оформление основных праздничных площадок и улиц. Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщил замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов.

По его словам, на 25 видеоэкранах и 17 видеостойках башкирской столицы будут размещены ролики, посвященные празднованию Дня Республики. Ролик подготовит телеканал «Вся Уфа».

Как сообщало агентство «Башинформ», 11 октября празднование Дня Республики состоится во всех районах Уфы.

Теги: День Республики
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