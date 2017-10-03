Оформление Уфы ко Дню Республики обеспечат по единой концепции - мэрия Фото: Олег Яровиков Оформление Уфы ко Дню Республики обеспечат по единой концепции - мэрия Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Оформление города к предстоящему празднованию Дня Республики будет обеспечено по единой концепции. Она включает подготовку вечерней иллюминации зданий, путепроводов, оформление основных праздничных площадок и улиц. Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщил замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов.

По его словам, на 25 видеоэкранах и 17 видеостойках башкирской столицы будут размещены ролики, посвященные празднованию Дня Республики. Ролик подготовит телеканал «Вся Уфа».

Как сообщало агентство «Башинформ», 11 октября празднование Дня Республики состоится во всех районах Уфы.