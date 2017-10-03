Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.81 ↓

EUR 67.90 ↑

3 октября Вторник

Уфа   °

Фотограф National Geographic Робби Шон оценил хорошее состояние пещеры Шульган-Таш

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Завершилось пребывание официального фотографа National Geographic Робби Шона в России. Фотографу удалось посетить известные памятники археологии — Игнатьевскую пещеру (Челябинская область), пещеры Шульган-Таш и Идрисовскую (Салаватский район Республики Башкортостан).

Фотографии, сделанные Робби Шоном на Урале, станут доступны к просмотру только после их публикации в изданиях National Geographic.

В беседе с сотрудниками НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ, Робби Шон высоко оценил проект строительства историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» и выразил уверенность, что при реализации этого проекта пещера Шульган-Таш, имея огромный потенциал, встанет на один уровень с лучшими музеями пещер всего мира.

Фотограф подчеркнул, что пещера Шульган-Таш, в отличие от Игнатьевской и Идрисовской, находится в хорошем состоянии. Особенно его порадовало отсутствие граффити на стенах и прекрасная сохранность палеолитических рисунков.

Сотрудник Инсбрукского университета Австрии Ю.В. Дублянский отметил исключительную заслугу реставратора экспедиции Эудальда Гуиламета в возвращении пещере первозданного облика, а также пожелал дальнейших успехов в выполнении работ по консервации и реставрации пещеры.

Реставратор из Андорры Эудальд Гуиламет с 2015 года ведет работы по очистке пещеры Шульган-Таш от современных граффити и подготовке местных специалистов в области реставрации пещерных объектов. После завершения проекта подготовленная им команда планирует продолжить работы по очистке на объекте культурного наследия «Идрисовская пещера».

Теги: Шульган-Таш
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть