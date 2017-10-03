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УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Завершилось пребывание официального фотографа National Geographic Робби Шона в России. Фотографу удалось посетить известные памятники археологии — Игнатьевскую пещеру (Челябинская область), пещеры Шульган-Таш и Идрисовскую (Салаватский район Республики Башкортостан).

Фотографии, сделанные Робби Шоном на Урале, станут доступны к просмотру только после их публикации в изданиях National Geographic.

В беседе с сотрудниками НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ, Робби Шон высоко оценил проект строительства историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» и выразил уверенность, что при реализации этого проекта пещера Шульган-Таш, имея огромный потенциал, встанет на один уровень с лучшими музеями пещер всего мира.

Фотограф подчеркнул, что пещера Шульган-Таш, в отличие от Игнатьевской и Идрисовской, находится в хорошем состоянии. Особенно его порадовало отсутствие граффити на стенах и прекрасная сохранность палеолитических рисунков.

Сотрудник Инсбрукского университета Австрии Ю.В. Дублянский отметил исключительную заслугу реставратора экспедиции Эудальда Гуиламета в возвращении пещере первозданного облика, а также пожелал дальнейших успехов в выполнении работ по консервации и реставрации пещеры.

Реставратор из Андорры Эудальд Гуиламет с 2015 года ведет работы по очистке пещеры Шульган-Таш от современных граффити и подготовке местных специалистов в области реставрации пещерных объектов. После завершения проекта подготовленная им команда планирует продолжить работы по очистке на объекте культурного наследия «Идрисовская пещера».