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УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская модель Эльвира Ишмуратова впервые организовала модное этно-дефиле в Москве. На показе в Московском доме национальностей на подиум вышел интернациональный состав участниц проекта для девушек и женщин «Stikhia». Среди них были представительницы России: республик Башкортостан, Коми, городов Санкт-Петербурга, Саратова, Ярославля; Азербайджана, Молдовы.

Модели представили премьеру проекта «Coupletuy Style», показав одежду и украшения дизайнера Александры Хисаметдиновой. Художники из Казахстана, представляющие творческий союз «Steppe Idea» (г. Актобе), вручную расписали некоторые образцы. Мероприятие прошло в день открытия фотовыставки «Монисто» режиссера и фотохудожника Гульназ Макиевой-Галимуллиной.

«Я была очень счастлива представить премьеру коллекции с шикарными башкирскими этно-мотивами с таким красивым и интернациональным составом девушек и женщин! — поделилась Эльвира Ишмуратова с корреспондентом агентства «Башинформ». — Вновь доказываем, что у красоты и традиций нет границ! И это только начало. Был большой интерес к коллекции, очень рада вниманию и поддержке представителей Первого канала и именитых дизайнеров, которые пришли меня поддержать. Волнение было большое, эмоции невероятные — и это самое дорогое».

Как рассказала Эльвира, непрофессиональные модели пришли на подиум разными путями. Среди девушек есть студентки, домохозяйка, юрист, дизайнер, учительница, бухгалтер, руководители отделов предприятий. Всех их объединяет стремление к познанию и развитию своей женской сущности и красоты. Большинству моделей дефилировать пришлось впервые.

«Их дебют был шикарным экспериментом и примером того, что не только профессиональные модели могут открывать показы и показывать премьеры коллекций, — говорит Эльвира. — Готовимся к ноябрьской презентации коллекции в Уфе на выставке «ЛегПром».

Эльвира Ишмуратова — модель plus size, победительница международных конкурсов красоты, руководитель проекта для девушек и женщин «Stikhia».