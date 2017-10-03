Стало известно, как в Уфе отметят День Республики Фото: Олег Яровиков Стало известно, как в Уфе отметят День Республики Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В мэрии Уфы сообщили, как будет отмечаться День Республики в этом году. По традиции праздничные мероприятия, приуроченные к этому государственному празднику, пройдут во всех районах башкирской столицы.

По словам замглавы администрации Уфы Сынтимира Баязитова, основное праздничное мероприятие придется на 9 октября. Оно пройдет в Городском Дворце культуры. Здесь состоится торжественное собрание с участием руководства республики и города. На сцене выступят фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», другие творческие коллективы.

6 октября на площади Лайфстайл-центра «Башкирия» запланировано проведение фестиваля «Молодежь — сердце республики!». Фестиваль включает три направления — спорт, карьеру и музыку. В спортивной части команды различных организаций Уфы смогут проверить свои силы в спортивных играх и конкурсах. «Карьера» будет представлена ярмаркой вакансий. В музыкальной части планируется провести танцевальный флешмоб.

Кроме того, до 14 октября в Уфе проводится городское первенство по спортивному туризму среди учащихся, городской чемпионат и первенство среди лыжников в гонках на лыжероллерах и легкоатлетическому кроссу, чемпионат и первенство по тхэквондо.

По словам Сынтимира Баязитова, во всех районах Уфы с 5 по 10 октября пройдут торжественные собрания с чествованием передовиков производства.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, состоится 10 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета.

Помимо торжественных собраний, 11 октября каждый район Уфы проведет культурно-массовое мероприятие на открытой площадке. В Демском парке культуры и отдыха праздничная программа «Край родной, Башкортостан!» начнется в 12 часов.

В Калининском районе в парке культуры и отдыха «Первомайский» с 13 часов откроется концертная программа «Родная колыбель — Башкортостан!».

В Кировском районе на площади Салавата Юлаева в 12 часов начнется праздничное мероприятие «Мой успех — успех Башкортостана!».

В это же время в Орджоникидзевском районе на площади им. Орджоникидзе стартует праздничное мероприятие «Цвети, мой Башкортостан».

В Октябрьском районе в парке культуры и отдыха «Волшебный мир» в 12 часов состоится праздничная программа «Цвети, Башкортостан!».

В Ленинском районе с 11 часов в парке «Волна» запланировано проведение акции «Мы за здоровый образ жизни!».

В Советском районе с 13 часов в парке имени Ивана Якутова начнется концертно-игровая программа, посвященная Дню Республики.