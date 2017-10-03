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В пригороде Уфы высадили 2 тысячи хвойных саженцев

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В пригороде Уфы высадили 2 тысячи хвойных саженцев Фото: Минэкологии РБ

В пригороде Уфы высадили 2 тысячи хвойных саженцев Фото: Минэкологии РБ

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Жители пригорода Уфы Шамонино присоединились к акции «Живи, лес» и высадили 2 тысячи хвойных саженцев. Как сообщили в Минэкологии РБ, деревца предоставили общественные организации «Здоровая планета» и «Родной лес». Работы были проведены на территориях местной школы и двух детских садов. «Естественным образом хвойные деревья в этой местности не растут, здесь вообще нет леса. Поэтому их посадка очень ценна для окружающей среды. Саженцы высадили по всем правилам. Надеемся, что они приживутся», — сказала преподаватель биологии Ирина Саитова.

Теги: саженцы, сосны
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