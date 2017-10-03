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3 октября Вторник

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Жители Башкирии смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - соединение Венеры и Марса

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - соединение Венеры и Марса Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - соединение Венеры и Марса Фото: Уфимский планетарий

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Жители Башкирии смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — соединение Венеры и Марса. В течение месяца можно будет наблюдать, как меняется взаимное расположение этих двух планет.

В Уфимском планетарии рассказали, что Венера в начале месяца сближается с Марсом, а затем, после соединения с ним 5 октября, быстро удаляется от него. Во время соединения, это произойдет вечером 5 октября в 18.26 по уфимскому времени, Венера расположится всего на 0,2 градуса севернее Марса. В этот момент планеты не будут видны, так как у них утренняя видимость, но на близком расстоянии друг от друга их можно наблюдать утром 5 и 6 октября.

Обычно Венера и Марс видны на утреннем небе перед рассветом на востоке в созвездии Льва, а затем в Деве. Восходят они за 2,5 часа до восхода Солнца, а концу месяца за полтора часа.

Соединение Венеры и Марса можно наблюдать в среднем один раз в два года. В течение двух-трех недель эти две планеты идут «рука об руку» в одном знаке Зодиака.

По мнению астрологов, Венера — олицетворение любви, нежности, женского начала, а Марс — страсть, влечение и мужское начало. Сливаясь вместе, эти планеты несут жителям Земли время, когда вопросы любви и взаимоотношений в паре решаются более гармонично: проще договориться, понять желания друг друга, поделиться сокровенным, довериться друг другу.

Теги: планетарий, астрономия
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