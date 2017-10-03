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В Уфе подсчитали количество сдавших нормативы ГТО

ОБЩЕСТВО

В Уфе подсчитали количество сдавших нормативы ГТО Фото: Олег Яровиков

В Уфе подсчитали количество сдавших нормативы ГТО Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В администрации Уфы озвучили результаты работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По словам исполняющего обязанности начальника городского управления по физической культуре и спорту Сергея Степанова, за последние три года в Уфе была создана нормативно-правовая база, запущен интернет-портал, отработана система обучения кадров. С этого года комплекс «ГТО» внедрен среди всех возрастных категорий населения. В 2018 году комплекс ГТО охватит также категории граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Структура комплекса ГТО включает 11 возрастных ступеней, для каждой из которых установлены виды испытаний и нормативы их выполнения: 1 ступень — 6-8 лет, 11 ступень — 70 лет и старше.

Комплекс предусматривает испытания на быстроту (бег 30/60/100 метров), выносливость (бег 1/1.5/2 км), силу (подтягивание, рывок гири 16 кг или отжимание) и гибкость (наклон вперед). Они являются обязательными для получения знаков отличия комплекса ГТО. Выполнение видов испытаний, направленных на оценку уровня ловкости и овладение прикладными навыками, осуществляется по выбору.

На данный момент в Уфе насчитывается пять центров тестирования населения. Ими ведется разъяснительная работа по регистрации на портале gto.ru. К настоящему времени на портале зарегистрировано около 40,2 тысячи уфимцев. Из них через муниципальный центр тестирования прошло свыше восьми тысяч человек. Нормативы «ГТО» выполнили почти 3,3 тысячи уфимцев.

«Анализ первых статистических данных позволяет говорить о вполне удовлетворительном уровне физической подготовленности уфимцев. Выполнение предложенных комплексом ГТО испытаний, требующих определенного уровня подготовки, по силам порядка 40% участников от общего числа приступивших», — резюмировал на оперативном совещании в мэрии Сергей Степанов.

Теги: ГТО
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