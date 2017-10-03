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3 октября Вторник

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В Уфе появилась сосновая аллея в честь 95-летия судебной системы Башкортостана

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Уфе появилась сосновая аллея в честь 95-летия судебной системы Башкортостана Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе появилась сосновая аллея в честь 95-летия судебной системы Башкортостана Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В декабре 2017 года судебная система Башкортостана будет отмечать свое 95-летие. По информации пресс-службы Верховного суда РБ, в честь этой знаменательной даты сотрудники суда 2 октября высадили 95 молодых сосен. Новая аллея появилась в уфимском сквере имени 50-летия Победы.

В памятном мероприятии приняли участие руководство Верховного суда и приглашенные гости.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 3 по 6 октября в Башкортостане пройдут массовые посадки хвойных деревьев. Всего на территории республики высадят 50 тысяч саженцев.

Теги: экологическая акция, экология, Верховный суд РБ
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