Башкирские шашисты успешно выступили на Кубке и чемпионате России Фото: Олег Яровиков Башкирские шашисты успешно выступили на Кубке и чемпионате России Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в поселке Лоо, входящем в состав олимпийского Сочи, завершились Кубок и чемпионат России по шашкам с участием спортсменов из Уфы и Ишимбая.

В Кубке России по международным шашкам спортсмены Башкортостана удостоились пяти призовых мест.

Три вторых места в розыгрыше Кубка России у женщин в быстрой, молниеносной и классической программах завоеваны международным гроссмейстером Еленой Мильшиной из Ишимбая. У Кристины Осиповой из Уфы — два четвертых места.

В мужском розыгрыше Кубка в классической программе у опытного мастера спорта Анатолия Татаренко (Ишимбай) — второе место, у юниора Даниила Ильина (Уфа) — третье. В быстрой программе ишимбайский мастер был четвертым, уфимец — пятым. В молниеносной программе Янис Сафин (Ишимбай) — пятый.

Такой успех в классике позволяет Анатолию Татаренко и Даниилу Ильину стать кандидатами в основную сборную России по шашкам.

В чемпионате России по русским шашкам участвовали главным образом представители ишимбайской шашечной школы: мастер спорта Янис Сафин, кандидаты в мастера спорта Ирек Гатиятуллин и Артур Байгильдин. У женщин в блице и рапиде сыграла Кристина Осипова (Уфа). Для абсолютной чемпионки мира среди девушек по международным шашкам 2016 года шашки на малой доске — не ее дисциплина, тем не менее она дважды вошла в десятку сильнейших в России. Мужчинам войти в десятку не удалось, сообщили в пресс-службе шашечного клуба «Башнефть».