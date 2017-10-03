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3 октября Вторник

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Воспитанники фонда Владимира Спивакова в Башкортостане выступят на Международном фестивале в Минске

КУЛЬТУРА

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный российский музыкант, руководитель фонда Владимира Спивакова в РБ Артур Назиуллин и воспитанники фонда готовятся к ответственному выступлению на международном фестивале в Минске. На фестивале классической музыки «TyzenHouse-2017», который состоится 9-10 октября на концертных площадках Минска и Гродно, музыканты представят Башкортостан.

В программе выступят кларнетист Артур Назиуллин, белорусский пианист Кирилл Кедук, а также юные музыканты из Уфы — флейтист Александр Зайцев, пианистка Ирина Галеева и из Белоруссии — арфистка Анастасия Уварова, пианист Владислав Хандогий, скрипачка Екатерина Блинкова. Солисты будут играть в сопровождении Минского молодежного камерного оркестра, участниками которого являются студенты музыкальных учебных заведений Белоруссии.

«В рамках фестиваля пройдет мой тур по Белоруссии: я дам концерты, мастер-классы в трех городах Минск, Гродно и Барановичи. А воспитанники нашего фонда принимают участие в концерте со мной вместе в Минске», — сообщил Артур Назиуллин.

«TyzenHouse» является одним из крупных культурных событий Республики Беларусь. Фестиваль создан в 2013 году по инициативе известного белорусского пианиста Кирилла Кедука и проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Гродненского облисполкома. В разные годы на сцене фестиваля выступали музыканты мирового масштаба.

Теги: фонд Владимира Спивакова
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