В Уфе возобновится строительство Воскресенского собора Фото: Олег Яровиков В Уфе возобновится строительство Воскресенского собора Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе возобновится строительство Воскресенского собора на улице Комсомольской. Об этом сегодня сообщили на оперативном совещании в мэрии.

Возобновление строительства Воскресенского собора на Комсомольской — точной копии храма, что некогда был расположен на месте Башкирского государственного театра драмы, стало возможным благодаря созданию фонда «Имэн Кала».

Всего с помощью фонда в столице республики планируется построить три православных храма и столько же мечетей.

Как подчеркнули на совещании, сохранение культурно-исторического наследия очень важно. И только совместная работа предпринимательского сообщества, власти, других заинтересованных лиц способна сдвинуть дело с мертвой точки.