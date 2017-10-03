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В Уфе возобновится строительство Воскресенского собора

ОБЩЕСТВО

В Уфе возобновится строительство Воскресенского собора Фото: Олег Яровиков

В Уфе возобновится строительство Воскресенского собора Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе возобновится строительство Воскресенского собора на улице Комсомольской. Об этом сегодня сообщили на оперативном совещании в мэрии.

Возобновление строительства Воскресенского собора на Комсомольской — точной копии храма, что некогда был расположен на месте Башкирского государственного театра драмы, стало возможным благодаря созданию фонда «Имэн Кала».

Всего с помощью фонда в столице республики планируется построить три православных храма и столько же мечетей.

Как подчеркнули на совещании, сохранение культурно-исторического наследия очень важно. И только совместная работа предпринимательского сообщества, власти, других заинтересованных лиц способна сдвинуть дело с мертвой точки.

Теги: строительство, Воскресенский собор
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