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Радик Юльякшин в день рождения группы признался в любви всем своим фанатам

КУЛЬТУРА

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Радик Юльякшин (Elvin Grey) в день девятилетия своей группы признался в любви всем фанатам. Знаменательную в своей творческой биографии дату исполнитель отмечает на гастролях в Ноябрьске.

В праздничный день Радик записал пространный стрим в соцсети, в котором поблагодарил всех коллег, администраторов и фанатов: «Обнял всех, мои бурундуки!».

На следующий год к 10-летию группы Юльякшин пообещал придумать что-то грандиозное.

Видеоролик уже набрал более 26 тысяч просмотров.

Радик Юльякшин — певец, поющий на башкирском, татарском и русском языках. В 2006 году выпустил свой первый сольный альбом. С 2011 года живет в Москве и выступает под псевдонимом Elvin Grey. В 2016 году Радик Юльякшин был признан победителем в номинации «Человек года культуры Татарстана». Ежегодно в 2006-2012 годах становился обладателем звания «Певец года в Башкортостане», завоевал Гран-при в номинации «Хит года в Башкортостане-2012», финалист Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Я — артист». В 2017 году имя Радика Юльякшина включено в учебник башкирского языка.

Теги: звезды, поп-музыка
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