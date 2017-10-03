УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Пятнадцать тысяч человек смогли увидеть главный трофей мирового первенства по футболу 2018 года в рамках тура кубка мира в Уфе. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Уфа стала четвертым городом в маршруте тура кубка чемпионата мира по футболу, который стартовал 9 сентября в Москве. Трофей провел в столице Республики Башкортостан семь дней, все желающие могли сфотографироваться с ним в течение трех дней с 30 сентября», сообщает ТАСС. О том, сколько сфотографировались, пока данных нет, но разве это главное? 27 сентября на площади Салават Юлаева прошла церемония приветствия кубка мира, в.которой принял участие глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. «Футбол в нашей республике развивается по нарастающей. Мы видим хорошие, добротные результаты нашего главного клуба "Уфа", — сказал он. — Мы видим, что тысячи мальчишек и девчонок начинают заниматься этим замечательным видом спорта. Большой футбол пришел в нашу республику, город, надеюсь, надолго и основательно, мы все вправе ждать хороших результатов».

В хоккее хороших результатов уже дождались, и на этом фоне странным выглядят рассуждения «Коммерсанта» на тему «Победа №17. СКА продолжает обыгрывать всех подряд в регулярном чемпионате». Оказывается «Уже в следующей встрече с «Салаватом Юлаевым» в Уфе они могут повторить рекорд КХЛ по продолжительности победной серии, который составляет 18 матчей и был установлен омским «Авангардом» в чемпионате-2010/11».

Совсем по другому относятся к нам «Известия», которые пишут, что «Кинофикация регионов вышла на новый уровень». Оказывается, по количеству открывшихся кинозалов «Третье место сейчас делят республики Башкортостан и Татарстан — по 11 кинозалов в каждой. До конца года в Башкортостане планируется открыть еще три зала…».

«Алексей Навальный арестован на 20 суток за призывы к участию в несогласованной акции протеста», сообщает «Коммерсантъ». И отмечает: «…власти не хотели согласовывать мероприятия сторонников оппозиционера не только в Нижнем Новгороде но и, к примеру, в Казани, а также Уфе».

«Интерфакс-Россия» буквально под лупой изучает бюджетный процесс в Башкирии. Например, «Власти Башкирии пересмотрят налоговые льготы бизнесу для сокращения выпадающих доходов», сообщает агентство, и приведит подробности: «Минфин Башкирии намерен пересмотреть неэффективные налоговые льготы для сокращения объема выпадающих в результате поддержки инвесторов доходов, сообщила министр финансов республики Рида Субханкулова в понедельник на заседании президиума Госсобрания-Курултая Башкирии. "Мы планируем определенную оптимизацию неэффективных (налоговых — ИФ) льгот по отдельным категориям налогоплательщиков, в том числе по транспортному налогу. Эти проекты уже готовы. (Например — ИФ) по двум пивоваренным заводам мы предложим закон к отмене", — сказала она».

И еще: «Минэкономразвития Башкирии в 2018г ожидает роста ВРП на 2,2%». «Темп роста валового регионального продукта (ВРП) Башкирии по итогам 2018 года ожидается на уровне 102,2%, сообщил министр экономического развития республики Сергей Новиков в понедельник на заседании президиума Госсобрания-Курултая Башкирии».

ТАСС напоминает, что «В Уфе прошел III Форум малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС, участники которого, в частности, представили "продукты будущего" в сфере цифровых технологий», участники форума малого бизнеса представили новые цифровые сервисы. «Правительство в июле утвердило программу "Цифровая экономика России" до 2024 года, обозначив необходимость поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, создающих и внедряющих цифровые технологии», — говорится в статье. ТАСС рассказывает о продуктах, разработанных и представленных на III Форуме малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС, который прошел в Уфе: «Представленные сервисы позволяют не только отказаться от штатного бухгалтера в пользу машины, но "просчитать" конкурентов, за несколько часов найти потенциальных заказчиков и рассказать о своем продукте всему миру с помощью нескольких кликов на компьютере».

«Интерфакс» рассказывает об огромном количестве нарушений при капремонте жилых домов: «Генеральная прокуратура РФ в этом году выявила 9,1 тыс. нарушений выполнения региональных программ капитального ремонта жилфонда и по результатам впервые проведенной проверки возбуждено 62 уголовных дела, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. В публикации отмечается, что, по словам представителя ведомства, прокуроры также обнаружили случаи посягательства на средства граждан, собранные для капремонта, — такие нарушения выявлены в Башкортостане, Омской, Самарской областях и других субъектах».

А РИА «Новости» радуется, что «идея президентских грантов пошла в народ». Профессор ВШЭ, член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков высоко оценил новую систему конкурсов президентских грантов и аналитическую работу Фонда президентских грантов с региональными НКО. «Сама идея президентских грантов, что называется, пошла в народ, и из всех регионов, из всех федеральных округов во втором туре подали заявки. Есть даже лидеры, где заявок больше 300, назову хотя бы три: это Татарстан, Башкортостан и Волгоградская область", — отметил профессор ВШЭ».