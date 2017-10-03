Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.81 ↓

EUR 67.90 ↑

3 октября Вторник

Уфа   °

Роспотребнадзор выяснил, как влияют спиннеры на психику детей

ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор выяснил, как влияют спиннеры на психику детей Фото: открытые источники

Роспотребнадзор выяснил, как влияют спиннеры на психику детей Фото: открытые источники

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спиннеры не несут вреда для психики детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам экспертизы игрушки.

В августе Роспотребнадзор направил запрос о возможном влиянии спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.

По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, сообщается на сайте ведомства.

Эксперты рекомендовали проверять игрушку на наличие сломанных частей. Помимо этого, использование спиннеров со светящимися элементами и батарейками должно проходить под присмотром взрослых, во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких частей.

Теги: спиннеры
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть