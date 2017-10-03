Роспотребнадзор выяснил, как влияют спиннеры на психику детей Фото: открытые источники Роспотребнадзор выяснил, как влияют спиннеры на психику детей Фото: открытые источники

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спиннеры не несут вреда для психики детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам экспертизы игрушки.

В августе Роспотребнадзор направил запрос о возможном влиянии спиннеров на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.

По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, сообщается на сайте ведомства.

Эксперты рекомендовали проверять игрушку на наличие сломанных частей. Помимо этого, использование спиннеров со светящимися элементами и батарейками должно проходить под присмотром взрослых, во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких частей.