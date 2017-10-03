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Курсанты Уфимского юридического института МВД России приняли присягу

ОБЩЕСТВО

Курсанты Уфимского юридического института МВД России приняли присягу Фото: Уфимский юридический институт МВД России

Курсанты Уфимского юридического института МВД России приняли присягу Фото: Уфимский юридический институт МВД России

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии свыше двухсот юношей и девушек дали клятву образцово служить своей Отчизне. Присягу приняли курсанты Уфимского юридического института МВД России.

Отныне учебная деятельность курсантов первого курса и вся их жизнь в целом, также как и жизнь их старших товарищей, будет посвящена правоохранительной деятельности законных прав и интересов граждан.

«Присяга — это отсчет новой жизни, клятва на верность профессии, на верность Родине. Вы стали полноправными представителями системы органов внутренних дел. Теперь на ваших плечах ответственность за вашу учебу и за ваше будущее. Те слова, которые прозвучали сегодня, являются святыми не для одного поколения сотрудников полиции. Уверен, что этот день запомнится вам надолго. Дорожите тем временем, которое есть у вас», — призвал собравшихся на плацу начальник Уфимского ЮИ МВД России Фаим Мухаметшин.

Теги: Уфимский юридический институт МВД России, присяга
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