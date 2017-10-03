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3 октября Вторник

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Константин Толкачев призвал жителей Башкирии принять участие в публичных слушаниях по бюджету

ПОЛИТИКА

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев призвал жителей республики принять активное участие в публичных слушаниях по проекту закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Они состоятся 12 октября в Доме Государственного Собрания. Решение о проведении слушаний было принято накануне на заседании Президиума республиканского парламента.

«Бюджет республики – это общие деньги всех наших налогоплательщиков. Полагаю, жителям Башкортостана не безразлично, как используются те деньги, которые они в виде налогов платят в республиканский бюджет, – сказал Константин Толкачев. – Надеюсь, граждане проявят активность и внесут рациональные предложения по формированию главного финансового документа. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет принять очное участие в публичных слушаниях, будет организована онлайн-трансляция на официальном сайте Государственного Собрания».

Константин Толкачев отметил также, что параллельно организации и проведению публичных слушаний будет идти обсуждение законопроекта постоянными комитетами республиканского парламента.

Публичные слушания по бюджету республики будут проводиться впервые. Принять в них участие может любой желающий. Текст проекта закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан и на официальном сайте Государственного Собрания. Предварительная регистрация граждан, желающих стать участниками публичных слушаний, а также желающих выступить на публичных слушаниях, осуществляется со 2 по 8 октября по телефону (347) 218-31-50.

Теги: Константин Толкачёв, бюджет, публичные слушания
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