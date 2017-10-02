В Башкирии этой ночью температура воздуха опустится до -12 градусов Фото: Лена Колоколова В Башкирии этой ночью температура воздуха опустится до -12 градусов Фото: Лена Колоколова

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии предстоящей ночью температура воздуха опустится до -12 градусов, днем 3 октября столбики термометров не поднимутся выше +6°. Водителям стоит проявить осторожность — на дорогах возможен гололед, утром на отдельных участках прогнозируется туман, видимость составит 500-1000 метров.

Как сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня по территории республики сохранится холодная погода. 4–5 октября температура воздуха несколько повысится. Местами пройдут осадки в виде снега и дождя, в среду они распространятся на большую часть республики.

Синоптики также объяснили такое резкое похолодание в последней декаде сентября в регионе. Фон температур понизил холодный воздух с Арктики, смещающийся северными потоками в передней части антициклона, уточняют специалисты. Среднедекадные температуры воздуха по республике были ниже нормы на 2-3 градуса. Прошедшей ночью, 2 октября в результате выпадения мокрого снега восточные метеостанции республики: Учалы, Сибай, Зилаир, Акъяр в 8 утра зарегистрировали временный снежный покров высотой 1-6 см.