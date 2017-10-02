Начался осенний призыв: Вооруженные Силы России пополнят 5,5 тысяч призывников Башкирии Фото: Олег Яровиков Начался осенний призыв: Вооруженные Силы России пополнят 5,5 тысяч призывников Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в России стартовал осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в ряды вооружённых сил в этом году будет направлено 134 тысячи молодых людей.

Из Башкортостана подлежат отправке в Вооруженные Силы России порядка 5,5 тысяч. Отметим, что в осеннюю призывную кампанию прошлого года на службу отправилось 152 тысячи молодых россиян, среди них было 6000 новобранцев из нашей республики.