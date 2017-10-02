Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко получил благодарность Правительства России Фото: с сайта mir-la.com Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко получил благодарность Правительства России Фото: с сайта mir-la.com

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Правительство РФ объявило благодарность ряду российских легкоатлетов за выступление на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В их числе прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья в длину Дарья Клишина. Также благодарность за высокие спортивные достижения на турнире в Лондоне получили ходок Сергей Широбоков, бегун Сергей Шубенков, метатель молота Валерий Пронкин и воспитанник башкирского спорта, прыгун в высоту Данил Лысенко.

Чемпионат мира в Лондоне прошел с 4 по 13 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под нейтральным статусом из-за отстранения ВФЛА и завоевали одну золотую и пять серебряных медалей Чемпионкой мира стала Ласицкене, Клишина, Широбоков, Шубенков, Лысенко и Пронкин стали серебряными призерами.