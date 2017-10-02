Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01

EUR 68.44

2 октября Понедельник

Уфа   °

Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко получил благодарность Правительства России

СПОРТ

Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко получил благодарность Правительства России Фото: с сайта mir-la.com

Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко получил благодарность Правительства России Фото: с сайта mir-la.com

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Правительство РФ объявило благодарность ряду российских легкоатлетов за выступление на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В их числе прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья в длину Дарья Клишина. Также благодарность за высокие спортивные достижения на турнире в Лондоне получили ходок Сергей Широбоков, бегун Сергей Шубенков, метатель молота Валерий Пронкин и воспитанник башкирского спорта, прыгун в высоту Данил Лысенко.

Чемпионат мира в Лондоне прошел с 4 по 13 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под нейтральным статусом из-за отстранения ВФЛА и завоевали одну золотую и пять серебряных медалей Чемпионкой мира стала Ласицкене, Клишина, Широбоков, Шубенков, Лысенко и Пронкин стали серебряными призерами.

Теги: легкая атлетика, чемпионат мира по легкой атлетике
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть