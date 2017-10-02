Спустя 78 лет останки башкирского красноармейца, найденного на Украине, похоронят на родине Фото: администрация Ермекеевского района Спустя 78 лет останки башкирского красноармейца, найденного на Украине, похоронят на родине Фото: администрация Ермекеевского района

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Спустя 78 лет останки красноармейца из Башкирии, найденного украинскими поисковиками, похоронят на родине в деревне Суккулово Ермекевского района. Именно отсюда в в сентябре 1939 года в ряды РККА был призван Аюпов Закир Шакирович 1918 года рождения. Служивший санитаром 23-летний красноармеец пропал без вести в июле 1941 года.

Останки солдата были обнаружены в ходе поисковой экспедиции «Историко-поискового объединения «Неизвестный солдат» (г. Киев Украина) и «Историко-патриотического объединения «Поиск» (г. Житомир Украина) в районе Новоград-Волынского укрепрайона. Личность башкирского воина удалось определить по медальону с данными погибшего.

Останки Закира Аюпова доставят в Башкортостан 6 октября в рамках проекта «Дорога домой», сообщил председатель совета Поискового движения России в Республике Башкортостан Владимир Волков. Передача медальона состоится во время церемонии открытия слета поисковых отрядов ПФО в уфимском Конгресс-холле в 15.00. Траурное мероприятие и захоронение солдата пройдут 7 октября на кладбище с. Суккулово.

Всего в годы Великой Отечественной войны из Ермекевского района на защиту Родины встали более девяти тысяч человек, сообщили в администрации муниципалитета. Из них 2422 воина считались пропавшими без вести. В январе 2013 года в районе был запущен творческий проект «Вспомним всех поимённо» по поиску без вести пропавших солдат. Благодаря кропотливой работе активистов на сайте ОБД «Мемориал», созданном Военно-мемориальным центром Вооруженных сил РФ, в настоящее время уточнена военная судьба 133 воинов-ермекеевцев, считавшихся пропавшими без вести. Выяснены обстоятельства гибели, воинские звания и части, места захоронений и перезахоронений. Выявлены имена 294 воинов-ермекеевцев, награждённых орденами, за боевые заслуги, которые ранее нигде не были упомянуты. Пятеро из них были представлены к званию «Герой Советского Союза».