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УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Кызылорде (Казахстан) прошел IV Международный фестиваль традиционного музыкального искусства тюркоязычных народов «Коркыт и мелодии Великой степи». Организаторами фестиваля выступили ТЮРКСОЙ и акимат Кызылординской области.

В фестивале приняли участие более 80 музыковедов, фольклористов и исполнителей из стран Евразии — Азербайджана, Белоруссии, Китая, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Турции, российских регионов Башкортостана, Саха-Якутии, Татарстана, Тывы.

Республику Башкортостан представила группа «Бишбармак», в составе которой выступили Мурат Джанизаков, Василь Гафаров, Марсель Амикачев и Яромир Ярасбаев (курай, барабаны, туба, думбыра и аккордеон). В рамках поездки музыканты посетили памятные места Казахстана — мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави, Арыстан-баба, мемориал Коркыт-ата.

В рамках мероприятия состоялась научно-теоретическая конференция «Наследие Коркыт Ата: эпическая культура, народные легенды и напевы». С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился на пленарном заседании аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев. На открытии фестиваля, состоявшемся в Кызылординском областном музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова, участников конференции также приветствовали Генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов и ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева.

В своем выступлении Дюсен Касеинов подчеркнул, что легендарная личность Деде Коркута — это общая ценность и символ мудрости тюркского мира. Деде Коркут, который прославился как певец-сказитель, также является создателем копуза, предка струнных инструментов, используемых сегодня во всем мире.

В рамках фестиваля прошли лекции и мастер-классы, на которых ученые и исполнители традиционной музыки из разных стран познакомили участников и многочисленных слушателей с произведениями музыки тюркских народов.

Цель фестиваля «Коркыт и мелодии Великой степи» — содействие в сохранении и популяризации богатого фольклорного наследия тюркских народов, развитие национального музыкального искусства, расширение культурных контактов. Фестиваль проводится каждые три года.