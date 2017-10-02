Башкирские железнодорожники организовали благотворительную акцию «Возьми журнал в дорогу» Фото: ИА «Башинформ» Башкирские железнодорожники организовали благотворительную акцию «Возьми журнал в дорогу» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

На уфимском железнодорожном вокзале проходит благотворительная акция «Возьми журнал в дорогу», посвященная Дню пожилых людей. Сотрудники Башкортостанской пригородной пассажирской компании и редакции журнала «Бельские просторы» передали пассажирам электричек в безвозмездное пользование более трехсот экземпляров популярного литературного издания.

Это не первая акция, которую организуют башкирские железнодорожники. В частности, перед началом нового учебного года юные пассажиры получают в подарок канцелярские принадлежности. Кроме этого, стало традиционным проведение Дня пассажира, в рамках которого любой желающий может напрямую обратиться с вопросами и получить ответы от первых руководителей Куйбышевской железной дороги.