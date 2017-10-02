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Башкирские железнодорожники организовали благотворительную акцию «Возьми журнал в дорогу»

ОБЩЕСТВО

Башкирские железнодорожники организовали благотворительную акцию «Возьми журнал в дорогу» Фото: ИА «Башинформ»

Башкирские железнодорожники организовали благотворительную акцию «Возьми журнал в дорогу» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

На уфимском железнодорожном вокзале проходит благотворительная акция «Возьми журнал в дорогу», посвященная Дню пожилых людей. Сотрудники Башкортостанской пригородной пассажирской компании и редакции журнала «Бельские просторы» передали пассажирам электричек в безвозмездное пользование более трехсот экземпляров популярного литературного издания.

Это не первая акция, которую организуют башкирские железнодорожники. В частности, перед началом нового учебного года юные пассажиры получают в подарок канцелярские принадлежности. Кроме этого, стало традиционным проведение Дня пассажира, в рамках которого любой желающий может напрямую обратиться с вопросами и получить ответы от первых руководителей Куйбышевской железной дороги.

Теги: день пожилых людей, бппк, бельские просторы
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