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Климат-контроль: какие нормы температурного режима действуют в школах и детских садах

ОБЩЕСТВО

Климат-контроль: какие нормы температурного режима действуют в школах и детских садах Фото: Олег Яровиков

Климат-контроль: какие нормы температурного режима действуют в школах и детских садах Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С наступлением холодов вопрос температурных норм в детских учреждениях вновь становится актуальным. По мнению специалистов Роспотребнадзора, поддержание микроклимата в помещениях с длительным пребыванием детей — одно из основных мероприятий в профилактике заболеваемости ОРВИ.

Согласно санитарным нормам, для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты в школах и детских садах должны быть оснащены бытовыми термометрами.

Температура воздуха в учебных помещениях, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе может быть не ниже 18 и не выше 24 градусов. В спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских температурная норма — 17-20 градусов. В спальне и игровых комнатах детского сада — 20-24 градуса.

Температурный режим в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала не должен быть ниже 20-22 градусов, в санитарных узлах и комнатах личной гигиены — не ниже 19-21 градуса, а в душевых — не ниже 25 градусов.

В дошкольных организациях нормируется температура в игровых ясельных группах — в идеале она должна составить 22-24 градуса, в игровых дошкольных группах — 21-23 градуса, в спальнях — 19-20 градусов, в зале музыкальных и гимнастических занятий — 19-20 градусов.

Учебные помещения должны обязательно проветриваться во время перемен, а рекреационные — во время уроков.

Ежегодно Роспотребнадзор проводит лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата детских учреждений. В случае несоответствия нормативам применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности.

Получить консультацию по вопросам соблюдения температурных норм в учреждениях для детей можно по телефону: 8-800-100-47-67.

Теги: Роспотребнадзор
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