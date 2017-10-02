«Янган-Тау» принял участников республиканской конференции Фото: с сайта санатория «Янган-Тау» принял участников республиканской конференции Фото: с сайта санатория

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Республиканская научно-практическая конференция «Вопросы курортологии и медицинской реабилитации» состоялась в санатории «Янган-Тау». Здравница не случайно выступила площадкой для обсуждения перспектив развития современного, конкурентоспособного санаторно-курортного комплекса и оздоровительного туризма – за все время своего существования (2 апреля 2017 года курорту исполнилось 80 лет) санаторием накоплен огромный опыт в деле лечения заболеваний и внедрения новых технологий, в традициях лучших российских здравниц. День проведения конференции включил в себя и мероприятия, посвященные празднованию юбилея «Янган-Тау».

Председателем Президиума, а также модератором, соорганизатором мероприятия выступил заслуженный деятель науки России и Башкортостана, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Шамиль Загидуллин. Под его редакцией был выпущен ряд научно-методических пособий и сборник «Научные вехи санатория «Янган-Тау», презентованные участникам конференции.

Торжественное открытие началось с выступления директора санатория Альфреда Акбашева. С приветственным словом к большой аудитории слушателей обратились заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Мухаметдинов, ректор БГМУ, доктор медицинских наук профессор Валентин Павлов, после чего докладчики озвучили стратегические задачи отрасли, направленные на разработку новых стандартов, методов лечения и диагностики, поскольку, в силу регулярных стрессов и неблагоприятной экологии, сегодня в зоне риска оказываются взрослые, подростки, дети, и профилактика заболеваний, своевременная реабилитация пациентов приобретает особую актуальность.

Участники конференции говорили об уникальном преимуществе республиканской курортологии, развивающейся на основе богатых природных ресурсов, о практике сочетания традиционных методик лечения с новейшими медицинскими технологиями на базе башкирских здравниц. Были представлены сведения о средней нагрузке санаториев Башкортостана, лидирующую роль по основным финансово-экономическим показателям занял санаторий «Янган-Тау».

Самой истории становления «Янган-Тау» от опытной клинической станции со стационаром на 20 койко-мест до здравницы-юбиляра, флагмана санаторно-курортной отрасли страны, был посвящен доклад руководителя курорта. Были отмечены основные экономические и социальные показатели, намечены дальнейшие планы развития.

Мероприятие завершил концерт Народного эстрадно-фольклорного коллектива «Янган-Тау» с торжественной церемонией награждения лучших сотрудников из разных подразделений.