УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» с 18 октября Башкирский государственный театр кукол ждет в гости Бурятский государственный театр кукол «Ульгэр».

21 октября жители и гости города увидят яркое музыкальное представление для детей и подростков «Puppet Party» — веселое, насыщенное и увлекательное действие. Зрителей ждут завораживающие волшебные превращения, фокусы, веселые скетчи, музыкальные пародийные номера. «Вы сможете лично убедиться, насколько разнообразен мир театра кукол, в котором любой предмет может стать куклой для игры. Кроме того, каждый сможет стать участником этого праздника, узнать и попробовать много нового и интересного», — сообщают организаторы гастролей.

Во второй половине ноября Башкирский государственный театр кукол поедет на гастроли в Улан-Удэ, где покажет спектакль по пьесе Михаила Супонина «Золотой волос».