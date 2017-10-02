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2 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфу едет бурятское кукольное шоу

КУЛЬТУРА

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» с 18 октября Башкирский государственный театр кукол ждет в гости Бурятский государственный театр кукол «Ульгэр».

21 октября жители и гости города увидят яркое музыкальное представление для детей и подростков «Puppet Party» — веселое, насыщенное и увлекательное действие. Зрителей ждут завораживающие волшебные превращения, фокусы, веселые скетчи, музыкальные пародийные номера. «Вы сможете лично убедиться, насколько разнообразен мир театра кукол, в котором любой предмет может стать куклой для игры. Кроме того, каждый сможет стать участником этого праздника, узнать и попробовать много нового и интересного», — сообщают организаторы гастролей.

Во второй половине ноября Башкирский государственный театр кукол поедет на гастроли в Улан-Удэ, где покажет спектакль по пьесе Михаила Супонина «Золотой волос».

Теги: гастроли, театр кукол
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