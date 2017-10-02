Башкирский сатирик Марсель Салимов стал обладателем спецприза фестиваля журналистов «Вся Россия» Фото: Сергей Озорнин





















Башкирский сатирик Марсель Салимов стал обладателем спецприза фестиваля журналистов «Вся Россия» Фото: Сергей Озорнин

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

В Сочи прошел XXI Фестиваль журналистов «Вся Россия», в котором приняли участие мастера пера из всех регионов страны, а также иностранные гости. В качестве докладчиков и экспертов выступили известные политики, ученые, писатели, деятели культуры. Среди них — лауреат премии Союза журналистов России, премии Правительства Республики Башкортостан имени Ш. Худайбердина, заслуженный работник культуры РФ и БССР, обладатель звания «Золотое перо России», проработавший в течение 30 лет главным редактором одного из лучших сатирических изданий страны — башкирского журнала «Хэнэк» («Вилы») писатель-сатирик Марсель Салимов (Мар. Салим).

В ходе творческой встречи Марсель Салимов рассказал о сатирических традициях советской и российской журналистики. Встреча прошла под девизом «И смех, и слезы, и любовь». Показав исторические фотографии и сатирические журналы прошлых лет из личного архива, специально привезенные на фестиваль, башкирский писатель добрым словом вспоминал главных редакторов двадцати советских сатирических журналов. Всех их он знал лично, встречался с ними, дружил. Побывал в редакциях сатирических журналов братских республик, ныне ставших «заграницей». Теперь уже многих нет в живых. Да и сатирические журналы закрылись, даже такие, как наш знаменитый «Крокодил» и украинский «Перець» со своими многомиллионными тиражами.

«Разве сейчас — в такие непростые времена — людям до смеха? Несмотря на это, я уверен, что последним умирает смех. Поэтому не нужно забывать улыбаться и смеяться», — сказал ветеран сатирической журналистики.

Член Федеративного совета СЖР Марсель Салимов принимал активное участие в мероприятиях фестиваля, выступал в дискуссиях на актуальные темы, презентациях новых СМИ-проектов, мастер-классах ведущих публицистов, творческих встречах с известными деятелями науки и культуры. На различных площадках фестиваля он рассказал о Башкортостане, о его народах, о башкирской культуре, литературе и печати, прочитал стихи на башкирском и русском языках, подарил свои книги, иностранным гостям — даже на английском языке.

«Мне особенно приятны были встречи с моими старыми друзьями — зарубежными гостями фестиваля Джимом Бумелой из Великобритании и Мевлюдом Ени из Турции, а также с советником генерального директора ЮНЕСКО Генрихом Юшкявичюсом, депутатами Госдумы Леонидом Левиным, Борисом Резником, главными редакторами «Литературной газеты» и «Журналиста» Максимом Замшевым и Любовью Петровой, мастерами пера Владимиром Снегиревым, Владимиром Губаревым, Николаем Долгополовым и многими другими, — рассказал агентству «Башинформ» Марсель Салимов.

«За здоровый оптимизм в российской журналистике» Марсель Салимов был награжден специальным призом фестиваля «Вся Россия». При вручении ему Диплома на торжественном закрытии фестиваля в Киноконцертном зале оздоровительного комплекса «Дагомыс» председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов сказал: «Побольше бы нам таких неисправимых оптимистов!». А мэр города Сочи Анатолий Пахомов пригласил башкирского юмориста на литературный фестиваль.