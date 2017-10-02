Жителей Башкирии приглашают к «Открытому диалогу» в сфере ЖКХ Фото: Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору Жителей Башкирии приглашают к «Открытому диалогу» в сфере ЖКХ Фото: Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане 6 октября с 11 до 17 часов состоится пятая масштабная акция «Открытый диалог». Ее главная цель — содействие в установлении конструктивных отношений между управляющими компаниями и местными жителями.

По традиции в «Открытом диалоге» примут участие представители Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Госкомитета по тарифам, Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также республиканского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, на сегодняшний день свое участие в предстоящей акции подтвердили 57 управляющих организаций. Прием заявок продолжается.

Ознакомиться со списком управляющих организаций, подтвердивших свое участие в акции, можно здесь.

Пока последний по счету «Открытый диалог» прошел в Башкортостане в июне и стал частью всероссийской акции «День открытых дверей управляющих организаций».

Благодаря такому диалогу, почти 1,5 тысячи жителей республики смогли задать свои вопросы непосредственно руководителям 87 управляющих компаний. При участии специалистов Госжилстройнадзора, Регионального оператора, Центра общественного контроля Минжилкомхоза и республиканского Госкомитета по тарифам решено более 80% поступивших вопросов.

По словам руководителя Госжилстройнадзора республики Ильдара Шафикова, возможность живого общения с руководителями управляющих организаций высоко оценивают местные жители и члены советов многоквартирных домов. Они высказывают свои предложения по улучшению качества управления многоквартирными домами и выстраиванию конструктивных отношений с управляющими компаниями.