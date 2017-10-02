Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01

EUR 68.44

2 октября Понедельник

Уфа   °

Жителей Башкирии приглашают к «Открытому диалогу» в сфере ЖКХ

ОБЩЕСТВО

Жителей Башкирии приглашают к «Открытому диалогу» в сфере ЖКХ Фото: Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору

Жителей Башкирии приглашают к «Открытому диалогу» в сфере ЖКХ Фото: Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане 6 октября с 11 до 17 часов состоится пятая масштабная акция «Открытый диалог». Ее главная цель — содействие в установлении конструктивных отношений между управляющими компаниями и местными жителями.

По традиции в «Открытом диалоге» примут участие представители Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Госкомитета по тарифам, Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также республиканского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, на сегодняшний день свое участие в предстоящей акции подтвердили 57 управляющих организаций. Прием заявок продолжается.

Ознакомиться со списком управляющих организаций, подтвердивших свое участие в акции, можно здесь.

Пока последний по счету «Открытый диалог» прошел в Башкортостане в июне и стал частью всероссийской акции «День открытых дверей управляющих организаций».

Благодаря такому диалогу, почти 1,5 тысячи жителей республики смогли задать свои вопросы непосредственно руководителям 87 управляющих компаний. При участии специалистов Госжилстройнадзора, Регионального оператора, Центра общественного контроля Минжилкомхоза и республиканского Госкомитета по тарифам решено более 80% поступивших вопросов.

По словам руководителя Госжилстройнадзора республики Ильдара Шафикова, возможность живого общения с руководителями управляющих организаций высоко оценивают местные жители и члены советов многоквартирных домов. Они высказывают свои предложения по улучшению качества управления многоквартирными домами и выстраиванию конструктивных отношений с управляющими компаниями.

Теги: ЖКХ, акция, Открытый диалог
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть