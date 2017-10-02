Силач из Башкирии установил новый рекорд России по жиму штанги лежа Фото: Пресс-служба Росгвардии РБ Силач из Башкирии установил новый рекорд России по жиму штанги лежа Фото: Пресс-служба Росгвардии РБ

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

8 тысяч спортсменов собрались в Екатеринбурге, чтобы продемонстрировать свою богатырскую силу в 35 видах спорта. В мультитурнире «Золотой тигр — XI» принял участие и силач из Башкирии. «Собровец» Росгвардии Альберт Мустафин показал лучший результат в упражнении «многоповторный жим штанги лежа» и установил новый рекорд России в категории до 125 кг.

«Штангу весом 112,5 кг спортсмен поднял 34 раза, заняв при этом 1 место и принеся в копилку башкирской сборной 12 очков», — уточнили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

В итоге в общем зачете, на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Свердловской области. Второе место – за спортсменами Башкирии, «бронза» мультитурнира досталась сборной Казахстана.