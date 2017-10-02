В школьной экономической академии «Экономика XXI века» УГНТУ стартовал новый учебный год Фото: пресс-служба УГНТУ В школьной экономической академии «Экономика XXI века» УГНТУ стартовал новый учебный год Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Институте нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялось открытие нового учебного года в школьной экономической академии «Экономика XXI века» — образовательного проекта, реализуемого Институтом нефтегазового бизнеса совместно с Центром довузовской подготовки УГНТУ.

Участниками школьной экономической академии стали учащиеся 8-11 классов уфимских школ №5, №41, №61, №78, №98, №114, лицеев №42, №48, №68, №83, №153, №155, гимназий №1, №3, №64, №115.

В процессе обучения школьникам предстоит познать интересный мир экономики, изучить основы экономической теории, рыночной экономики, финансовой грамотности, правовые аспекты экономики, а также научиться решать практические задачи, позволяющие ориентироваться в экономическом пространстве.

Основные преимущества занятий в школьной экономической академии:

— изучение общих закономерностей проявления экономических явлений и процессов на примере анализа конкретных ситуаций;

— использование современных образовательных технологий (имитационно-ролевых, деловых игр, кейс-задач);

— формирование навыков аналитического мышления, способностей формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение;

— высококвалифицированные лекторы из числа профессорско-преподавательского состава Института нефтегазового бизнеса УГНТУ;

— участие в олимпиадах по экономике различного уровня;

— встречи с ведущими экономистами, успешными выпускниками Института нефтегазового бизнеса УГНТУ.

Обращаясь к школьникам, директор Института нефтегазового бизнеса Татьяна Лейберт отметила, что они находятся в именной учебной аудитории ПАО «Газпром нефть», подчеркнув значимость участия корпоративных объединений топливно-энергетического комплекса в решении образовательных и научно-практических задач факультета. Также она рассказала о многопрофильности и отраслевой направленности бакалаврской подготовки в Институте нефтегазового бизнеса и выразила надежду увидеть ребят в следующем учебном году студентами УГНТУ.

Руководитель школьной экономической академии доцент Эльвира Халикова представила план работы и содержательную программу, указав на увлекательность и перспективность познания целой «индустрии» экономики, финансов и права. Ее напутствием стало пожелание учащимся успешно освоить курс обучения, который в будущем станет фундаментом для получения более сложных экономических и финансовых знаний.

Первая лекция началась с темы: «Экономика и ее роль в жизни общества», на которой доцент Юлия Васильева рассказала о становлении экономики как науки и представила современный взгляд на факторы производства.

Двери школьной экономической академии УГНТУ еще открыты для всех школьников 8-11 классов по субботам в 15.00 (аудитория 117 «Класс ПАО «Газпром нефть», 3-й корпус УГНТУ, ул.Космонавтов,8).