В Башкирии Кубок Чемпионата мира по футболу увидели более 15 тысяч человек Фото: Олег Яровиков В Башкирии Кубок Чемпионата мира по футболу увидели более 15 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA провел в Уфе семь дней. Главный трофей прибыл в столицу Башкортостана в рамках своего самого длительного путешествия по стране-хозяйке Чемпионата мира по футболу FIFATM за всю историю проекта. За время пребывания в городе увидеть и сделать фотографию с легендарным трофеем смогли более 15 тысяч человек. Кубок сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Официальный Кубок существует с 1974 года.

«Это огромная честь для нас — привезти в Уфу самый желанный футбольный трофей в мире. Для нас особенно важно, что благодаря этому уникальному проекту жители даже тех городов, которые не будут принимать Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, а к их числу относится и Уфа, смогут почувствовать себя частью главного мирового футбольного первенства», — отметил представитель оргкомитета Олег Пилецкий.

Официальная церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFА состоялась 9 сентября 2017 года на «Стадионе Лужники» в Москве с участием Президента России Владимира Путина.

За 123 дня трофей преодолеет более 27 тыс км и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.

В 2017 году, помимо Красноярска, Омска, Челябинска и Уфы, Официальный Кубок посетит еще 11 городов: Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года Официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве, — сообщается на официальном сайте Минспорта РБ .