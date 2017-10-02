УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Мама певицы Алсу Разия Сафина открыла в деревне Уяндыково Илишевского района Башкортостана Школу красоты и здоровья. В информации о школе говорится, что Разия Сафина «воплощает в себе все качества идеальной женщины. А всеми любимая Алсу — естественное продолжение магической красоты своей мамы».

Наряду с медицинскими процедурами и культурной программой мама звезды собирается лично читать лекции и проводить видеоуроки на темы красоты, здоровья, женской энергетики, душевного и материального благосостояния. Обучающиеся в школе не будут всё время учиться, программа предусматривает сбор грибов, прогулки и занятия в лесу.

Уяндыково — родная деревня отца Алсу, предпринимателя Ралифа Сафина. Здесь Алсу постоянно проводит масштабные музыкальные праздники.