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2 октября Понедельник

Уфа   °

Башкирский театр вернулся с гастролей по Краснодарскому краю

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский драматический театр Стерлитамака вернулся с гастролей в городах Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону и Самара. Гастроли были организованы при поддержке Министерства культуры Башкортостана.

Артисты побывали в Волгограде, где посетили историко-мемориальный комплекс «Мамаев курган». Под мелодии курая они почтили память героев Великой Отечественной Войны и павших земляков — защитников Сталинграда.

В гастрольную программу коллектива вошли сказка для маленьких зрителей «Приключения» с огнем» Н. Шор, драма для школьников «Чума ХХI века@ZHIZNI.NET» В. Сигарева и театрализованное представление для взрослых «Тыуған яҡҡа күстәнәс».

Одно из крупных мероприятий прошло в Центре национальных культур Краснодара. Торжественное шествие, приуроченное к 10-летию Краснодарской региональной башкирской общественной организации «Агидель-К» открыл председатель организации Авхат Мусин. Он приветствовал гостей и рассказал о достижениях общественной организации, поблагодарил коллектив театра за поддержку и сотрудничество, профессионализм и преданность своему делу. Он вручил почетные грамоты от имени администрации области и города.

Пользуясь случаем, художественный руководитель Башкирского драматического театра Ильхам Рахимов от имени директора театрально-концертного объединения Хариса Абдрахимова вручил благодарственные письма активистам башкирского центра за сохранение языка, национальной культуры и обычаев башкирского народа.

«За несколько гастрольных дней коллектив театра сумел покорить земляков своими выступлениями. С огромным восхищением зрители встречали песни, звуки курая, музыкальные композиции и отрывки из спектаклей. Затаив дыхание, со слезами на глазах они слушали башкирские народные песни в исполнении народной артистки Башкортостана Физалии Рахимовой и заслуженного артиста Ильхама Рахимова, а также Рафика Хасанова, — рассказали в пресс-службе театра. — Особую радость подарили зрителям мелодии курая в исполнении Фаниля Киньягулова и игра на гармони Марата Зубаирова. Блистали на сцене своим мастерством заслуженная артистка Ляйсан Каримова, Ильфир Баймурзин, Ильгиз Акимбетов, Расиль Сынбулатов. Молодые актрисы Лилия Ахунова и Кадрия Акбашева стали ярким украшением театрализованного представления. Артисты башкирского драматического театра подарили истинно народное искусство тем, кто испытывал ностальгию по родной земле».

За профессионализм и бережное отношение подрастающему поколению коллективу вручили благодарственное письмо с пожеланием вновь приехать.

Теги: гастроли
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