В Уфе территорию нового лицея украсят саженцы елей Фото: ИА "Башинформ" В Уфе территорию нового лицея украсят саженцы елей Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Во вторник, 3 октября, в уфимском микрорайоне Дема состоится торжественное открытие лицея №161 по адресу: Исследовательская, 26. В рамках мероприятия пройдет республиканская акция «Дерево жизни», приуроченная к Всероссийской акции «Живи, лес!» и Году экологии. Школьники и родители посадят две тысячи саженцев елей и других хвойных деревьев на территории нового лицея и дендропарка. В мероприятии примут участие министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев, министр лесного хозяйства Динир Ахмедьянов, исполнительный директор общественной организации «Здоровая планета» Максим Некрасов, сообщили в пресс-службе Минэкологии РБ.

Начало мероприятия в 12.00.