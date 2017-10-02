Уфимцам предложили назвать новый сквер Фото: ИА "Башинформ" Уфимцам предложили назвать новый сквер Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Калининском районе Уфы продолжается благоустройство территории, где в течение ближайших двух лет появится новый сквер. На площади, ограниченной улицами Ферина, Янаби, бульвара Баландина и Железнодорожным переулком, ведется работа по планировке территории, посадке деревьев, а также отсыпке и вывозу мусора.

Как отметили в пресс-службе администрации Уфы, будущий сквер преображается на глазах. В следующем году территория приобретет завершенный вид. Здесь появятся пешеходные дорожки, будут разбиты клумбы, установлены скамейки и фонари, а в центре сквера установят настоящий самолет.

Названия у нового сквера пока нет, и уфимцам предложено придумать название новому месту отдыха. Варианты названия сквера в Инорсе принимаются до 6 октября. Получить более подробную информацию можно здесь.