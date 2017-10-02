В Башкирии создана рабочая группа по подготовке первого в России геопарка ЮНЕСКО Фото: Олег Яровиков В Башкирии создана рабочая группа по подготовке первого в России геопарка ЮНЕСКО Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане создана рабочая группа по подготовке первого в России геопарка ЮНЕСКО. Как ранее сообщало агентство «Башинформ», местом его создания могут стать Салаватский или Бурзянский районы республики.

По информации пресс-службы Башгосуниверситета, рабочую группу по подготовке проекта возглавил и.о. завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов. В группу также вошли ученые из БашГУ, Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности РБ, Института биологии и Института геологии УНЦ РАН.

На днях Исхак Фархутдинов выступил на конференции, посвященной 80-летию санатория «Янган-Тау», с докладом о перспективах создания первого в РФ геопарка ЮНЕСКО на территории республики.

Геопарк является территорией, где наглядно представлена геологическая история Земли, процессы формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились останки доисторических животных. Башкортостан, расположенный на стыке Европы и Азии, отличается исключительным разнообразием природных условий и ресурсов и имеет все предпосылки для создания геопарка. Уникальные геологические объекты республики могут служить представительной площадкой для научных экскурсий, осуществления фундаментальных исследований, популяризации естественнонаучных знаний, международного сотрудничества.

Создание в Башкортостане геопарка ЮНЕСКО будет важным вкладом в образовательное, культурное и экономическое развитие региона. Организация геопарка подразумевает бережное отношение к природе, объединение людей разных стран и национальностей, неравнодушных к своей планете, что является залогом достижения экологического благополучия как в окружающей среде, так и в обществе.