Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01

EUR 68.44

2 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии создана рабочая группа по подготовке первого в России геопарка ЮНЕСКО

ОБЩЕСТВО

В Башкирии создана рабочая группа по подготовке первого в России геопарка ЮНЕСКО Фото: Олег Яровиков

В Башкирии создана рабочая группа по подготовке первого в России геопарка ЮНЕСКО Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане создана рабочая группа по подготовке первого в России геопарка ЮНЕСКО. Как ранее сообщало агентство «Башинформ», местом его создания могут стать Салаватский или Бурзянский районы республики.

По информации пресс-службы Башгосуниверситета, рабочую группу по подготовке проекта возглавил и.о. завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов. В группу также вошли ученые из БашГУ, Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности РБ, Института биологии и Института геологии УНЦ РАН.

На днях Исхак Фархутдинов выступил на конференции, посвященной 80-летию санатория «Янган-Тау», с докладом о перспективах создания первого в РФ геопарка ЮНЕСКО на территории республики.

Геопарк является территорией, где наглядно представлена геологическая история Земли, процессы формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились останки доисторических животных. Башкортостан, расположенный на стыке Европы и Азии, отличается исключительным разнообразием природных условий и ресурсов и имеет все предпосылки для создания геопарка. Уникальные геологические объекты республики могут служить представительной площадкой для научных экскурсий, осуществления фундаментальных исследований, популяризации естественнонаучных знаний, международного сотрудничества.

Создание в Башкортостане геопарка ЮНЕСКО будет важным вкладом в образовательное, культурное и экономическое развитие региона. Организация геопарка подразумевает бережное отношение к природе, объединение людей разных стран и национальностей, неравнодушных к своей планете, что является залогом достижения экологического благополучия как в окружающей среде, так и в обществе.

Теги: геопарк, экология, ЮНЕСКО
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть