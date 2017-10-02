В Уфе можно увидеть иллюстрации к сказке «Аленький цветочек» авторов Башкортостана и Татарстана Фото: Олег Яровиков







В Уфе можно увидеть иллюстрации к сказке «Аленький цветочек» авторов Башкортостана и Татарстана Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В зале Эрмитаж Башкирского театра оперы и балета работает выставка «Аленький цветочек». Всего в экспозиции, которая представляет собой иллюстрации к известной сказке С.Т. Аксакова, — 21 работа.

Среди авторов — художники Башкортостана: Альберт Хабибуллин, Рената Малютина, Анжелика Идиатуллина, Лилия Ахмадуллина, Нина Сайкина, Вера Шаригина, Лидия Юдина, Зульфия Валиуллина, Гузэль Шембергер из Уфы, Октябрьского, Белебея, Приютово, Салавата, Ишимбая и Татарстана: Игорь Тухватуллин, Лариса Самойлова, Екатерина Бердникова, Фарида Садриева из Казани, Елабуги, Набережных Челнов.

Открытие проекта состоялось в рамках XXVII Международного Аксаковского праздника, который завершился в Уфе. Выставка «Аленький цветочек» будет действовать до 30 октября.